"Газпром" не очікує зниження цін на газ в Європі в найближчі місяці

Російська компанія "Газпром" вважає ціни на газ в Європі на рівні 1000 доларів за тисячу кубометрів стійкими. Газовий монополіст також не бачить передумов для їх зниження в найближчі місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Як зазначив у коментарі агентству топменеджер "Газпрому", ціни на газ в районі 1000 доларів за тисячу кубічних метрів залишаються стійкими. За його словами, в найближчі місяці компанія не очікує їх зниження.

Також він заявив, що високі ціни на газ вже почали чинити негативний вплив на попит.

Представник російської компанії додав, що прибуток "Газпрому" у 2022 році може перевищити показ поточного року. Він також заявив, що експорт газу залишиться на рівні 2021 року.