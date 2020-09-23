ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Польща не визнає легітимність Лукашенко

Автор: РБК-Україна

Польща приєдналася до країн, які не визнають легітимність Олександра Лукашенка на посаді президента Білорусі. Сьогодні в Мінську пройшла інавгурація Лукашенка.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі в Twitter.

"Президент, обраний на недемократичних виборів, не може вважатися легітимним, незалежно від того, чи була присяга дана таємно або офіційно", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в середу, 23 вересня, Олександр Лукашенко набрав на новий президентський термін під час таємної інавгурації в Мінську. Водночас Європейський союз і опозиція Білорусі не визнає результатів виборів і вважають їх сфальсифікованими.

Популярні новини

Нагадаємо, також про не легітимності Лукашенка на посаді президента Білорусі заявили Німеччина, Данія та Чехія.

Крім того, на таємну інавгурацію Лукашенка вже відреагували в МЗС Естонії, де зазначили, що білоруський президент втратив свій мандат.

Додамо, що фарсом і не легітимністю назвали сьогоднішню інавгурацію Лукашенка у Словаччині та Литві.

Раніше міністр закордонних справ України анонсував екстрену нараду для прийняття рішення щодо статусу Лукашенко після інавгурації.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоПольша