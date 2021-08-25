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Польща призупиняє евакуацію з Афганістану

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Польща, Середа 25 серпня 2021 14:51
Польща призупиняє евакуацію з Афганістану Фото: Польща призупиняє евакуацію з Афганістану (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща припинила евакуацію по повітрю з міжнародного аеропорту Кабула з міркувань безпеки. Оскільки західні країни готуються припинити операції з надання допомоги покидаючим країну напередодні майбутнього виведення американських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Рішення було прийнято після того, як напередодні президент США Джо Байден заявив, що він буде дотримуватися крайнього терміну 31 Серпня для завершення евакуації з Кабула.

В той самий час таліби наполягають на тому, що повітряні перевезення повинні завершитися 31 Серпня. Будь-яке рішення Байдена залишитися довше може знову розпалити війну між терористичним угрупуванням і приблизно 5800 американськими військами та іншими коаліційними силами, які здійснюють перекидання в аеропорту Кабула.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що група, вивезена з Кабула і знаходиться зараз в Узбекистані, була останньою евакуйованою Польщею. Ще один літак знаходиться на шляху до Варшави. Він додав, що його країна прийняла своє рішення після консультацій з офіційними особами США і Великобританії.

"Після тривалого аналізу звітів про ситуацію з безпекою ми не можемо більше ризикувати життям наших дипломатів і наших солдатів", - сказав Пшидач.

За словами Пшидача, частина військовослужбовців залишиться на деякий час для виконання деяких процедур, які включають закриття бази.

Нагадаємо, раніше в Польщі заявили, що мають намір евакуювати 300 афганців, які співпрацювали з НАТО.

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