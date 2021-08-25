ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польша приостанавливает эвакуацию из Афганистана

Новина українською →
Польша, Среда 25 августа 2021 14:51
Польша приостанавливает эвакуацию из Афганистана Фото: Польша приостанавливает эвакуацию из Афганистана (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Польша прекратила эвакуацию по воздуху из международного аэропорта Кабула по соображениям безопасности. Поскольку западные страны готовятся прекратить операции по оказанию помощи покидающим страну в преддверии предстоящего вывода американских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Решение было принято после того, как накануне президент США Джо Байден заявил, что он будет придерживаться крайнего срока 31 августа для завершения эвакуации из Кабула.

В то же время талибы настаивают на том, что воздушные перевозки должны завершиться 31 августа. Любое решение Байдена остаться дольше может вновь разжечь войну между террористической группировкой и примерно 5800 американскими войсками и другими коалиционными силами, которые осуществляют переброску в аэропорту Кабула.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что группа, вывезенная из Кабула и находящаяся сейчас в Узбекистане, была последней эвакуированной Польшей. Еще один самолет находится на пути в Варшаву. Он добавил, что его страна приняла свое решение после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.

"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы не можем больше рисковать жизнью наших дипломатов и наших солдат", - сказал Пшидач.

По словам Пшидача, часть военнослужащих останется на некоторое время для выполнения некоторых процедур, которые включают закрытие базы.

Напомним, ранее в Польше заявили, что намерены эвакуировать 300 афганцев, которые сотрудничали с НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Афганистан
NEWS
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий