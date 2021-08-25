Польша приостанавливает эвакуацию из Афганистана

Польша прекратила эвакуацию по воздуху из международного аэропорта Кабула по соображениям безопасности. Поскольку западные страны готовятся прекратить операции по оказанию помощи покидающим страну в преддверии предстоящего вывода американских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Решение было принято после того, как накануне президент США Джо Байден заявил, что он будет придерживаться крайнего срока 31 августа для завершения эвакуации из Кабула.

В то же время талибы настаивают на том, что воздушные перевозки должны завершиться 31 августа. Любое решение Байдена остаться дольше может вновь разжечь войну между террористической группировкой и примерно 5800 американскими войсками и другими коалиционными силами, которые осуществляют переброску в аэропорту Кабула.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что группа, вывезенная из Кабула и находящаяся сейчас в Узбекистане, была последней эвакуированной Польшей. Еще один самолет находится на пути в Варшаву. Он добавил, что его страна приняла свое решение после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.

"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы не можем больше рисковать жизнью наших дипломатов и наших солдат", - сказал Пшидач.

По словам Пшидача, часть военнослужащих останется на некоторое время для выполнения некоторых процедур, которые включают закрытие базы.