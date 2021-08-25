Польша приостанавливает эвакуацию из Афганистана
Польша прекратила эвакуацию по воздуху из международного аэропорта Кабула по соображениям безопасности. Поскольку западные страны готовятся прекратить операции по оказанию помощи покидающим страну в преддверии предстоящего вывода американских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Решение было принято после того, как накануне президент США Джо Байден заявил, что он будет придерживаться крайнего срока 31 августа для завершения эвакуации из Кабула.
В то же время талибы настаивают на том, что воздушные перевозки должны завершиться 31 августа. Любое решение Байдена остаться дольше может вновь разжечь войну между террористической группировкой и примерно 5800 американскими войсками и другими коалиционными силами, которые осуществляют переброску в аэропорту Кабула.
Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что группа, вывезенная из Кабула и находящаяся сейчас в Узбекистане, была последней эвакуированной Польшей. Еще один самолет находится на пути в Варшаву. Он добавил, что его страна приняла свое решение после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.
"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы не можем больше рисковать жизнью наших дипломатов и наших солдат", - сказал Пшидач.
По словам Пшидача, часть военнослужащих останется на некоторое время для выполнения некоторых процедур, которые включают закрытие базы.
Напомним, ранее в Польше заявили, что намерены эвакуировать 300 афганцев, которые сотрудничали с НАТО.