Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю

У Міністерстві оборони Польщі заявили про оголошення бойової готовності на кордоні з Білоруссю. Наразі там чергують понад 12 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - написав він.