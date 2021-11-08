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Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю

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Польща, Понеділок 08 листопада 2021 12:39
Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони Польщі заявили про оголошення бойової готовності на кордоні з Білоруссю. Наразі там чергують понад 12 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"На кордоні чергують понад 12 тисяч солдатів. Ми підняли стан бойової готовності. Разом зі службами Міністерства внутрішніх справ та адміністрації ми готові захищати польський кордон", - написав він.

Польща оголосила бойову готовність на кордоні з Білоруссю

Нагадаємо, сьогодні вранці у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів.

Після чого заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик заявив, що ситуація з напливом мігрантів і сьогоднішньою колоною з сотень нелегалів, які прямують на кордон з Польщею, свідчить про те, що Білорусь домагається ескалації.

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