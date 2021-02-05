Польща пригрозила відповіддю на висилку дипломата з Росії

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Росії. Варшава погрожує заходами у відповідь, якщо Москва не скасує свого рішення.

Про це йдеться на сайті МЗС Польщі.

Після висилки дипломата МЗС Польщі викликало до себе російського посла. У відомстві заявили, що польські дипломати виконують лише офіційні завдання відповідно до Віденської конвенції.

Як писало РБК-Україна, в Європейському союзі вже закликали Росію переглянути рішення про висилку дипломатів.

Крім того, на висилку дипломатів також відреагувала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона назвала рішення російського МЗС невиправданим.