Польша пригрозила ответом на высылку дипломата из России

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава грозится ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.

Об этом говорится на сайте МИД Польши.

После высылки дипломата МИД Польши вызвал к себе российского посла. В ведомстве заявили, что польские дипломаты выполняют только официальные задачи согласно Венской конвенции.

Как писало РБК-Украина, в Европейском союзе уже призвали Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов.

Кроме того, на высылку дипломатов также отреагировала канцлер Германии Ангела Меркель. Она назвала решение российского МИД неоправданным.