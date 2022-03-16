Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні

Міністр національної оборони Польщі Маріуша Блащак представив проєкт миротворчої місії в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, Росії напала на Україну і зараз гинуть люди.

"Звичайно, не може бути згоди Північноатлантичного альянсу на такого роду ситуацію. У зв'язку з цим ми обговорили дії, які необхідно прийняти, щоб затримати агресію. Зі свого боку я представив проєкт, про який учора в Києві говорив віцепрем’єр Ярослав Качинський", - сказав Блащак.

Також він додав, що союзники мають подумати, яким чином могла б бути сформована миротворча місія в Україні.

Польський міністр підкреслив, що представник РП при НАТО готовий обговорювати деталі можливої миротворчої місії Альянсу в Україні.

"Це нова пропозиція, свіжий проєкт. Його прийнято із зацікавленням. Він непростий, і це всі усвідомлюють", - сказав він.

Окрім того, Блащак зазначив, що Варшава розраховує на швидке вироблення позиції з цього приводу з боку Північноатлантичного альянсу.