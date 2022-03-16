Польща представила проєкт миротворчої місії в Україні
Міністр національної оборони Польщі Маріуша Блащак представив проєкт миротворчої місії в Україні під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у штаб-квартирі організації у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За його словами, Росії напала на Україну і зараз гинуть люди.
"Звичайно, не може бути згоди Північноатлантичного альянсу на такого роду ситуацію. У зв'язку з цим ми обговорили дії, які необхідно прийняти, щоб затримати агресію. Зі свого боку я представив проєкт, про який учора в Києві говорив віцепрем’єр Ярослав Качинський", - сказав Блащак.
Також він додав, що союзники мають подумати, яким чином могла б бути сформована миротворча місія в Україні.
Польський міністр підкреслив, що представник РП при НАТО готовий обговорювати деталі можливої миротворчої місії Альянсу в Україні.
"Це нова пропозиція, свіжий проєкт. Його прийнято із зацікавленням. Він непростий, і це всі усвідомлюють", - сказав він.
Окрім того, Блащак зазначив, що Варшава розраховує на швидке вироблення позиції з цього приводу з боку Північноатлантичного альянсу.
Раніше ми повідомляли, що Польща пропонує направити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО.
Також ми писали, що НАТО проведе надзвичайний саміт щодо війни в Україн і його відвідає Байден.
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