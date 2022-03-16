Польша представила проект миротворческой миссии в Украине
Министр национальной обороны Польши Мариуша Блащак представил проект миротворческой миссии в Украине во время встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.
По его словам, России напала на Украину и сейчас гибнут люди.
"Конечно, не может быть согласия Североатлантического альянса на такого рода ситуацию. В связи с этим мы обсудили действия, которые необходимо принять, чтобы задержать агрессию. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера в Киеве говорил вицепремьер Ярослав Качиньский", - сказал Блащак.
Также он добавил, что союзники должны подумать, каким образом могла бы быть сформирована миротворческая миссия в Украине.
Польский министр подчеркнул, что представитель РП при НАТО готов обсуждать детали возможной миротворческой миссии альянса в Украине.
"Это новое предложение, свежий проект. Он принят с интересом. Он непростой, и это все осознают", - сказал он.
Кроме того, Блащак отметил, что Варшава рассчитывает на быструю выработку позиции по этому поводу со стороны Североатлантического альянса.
Ранее мы сообщали, что Польша предлагает направить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
Также мы писали, что НАТО проведет чрезвычайный саммит по войне в Украине и его посетит Байден.
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