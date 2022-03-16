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Польша представила проект миротворческой миссии в Украине

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 19:42
Польша представила проект миротворческой миссии в Украине Мариуша Блащака (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Министр национальной обороны Польши Мариуша Блащак представил проект миротворческой миссии в Украине во время встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

По его словам, России напала на Украину и сейчас гибнут люди.

"Конечно, не может быть согласия Североатлантического альянса на такого рода ситуацию. В связи с этим мы обсудили действия, которые необходимо принять, чтобы задержать агрессию. Со своей стороны я представил проект, о котором вчера в Киеве говорил вицепремьер Ярослав Качиньский", - сказал Блащак.

Также он добавил, что союзники должны подумать, каким образом могла бы быть сформирована миротворческая миссия в Украине.

Польский министр подчеркнул, что представитель РП при НАТО готов обсуждать детали возможной миротворческой миссии альянса в Украине.

"Это новое предложение, свежий проект. Он принят с интересом. Он непростой, и это все осознают", - сказал он.

Кроме того, Блащак отметил, что Варшава рассчитывает на быструю выработку позиции по этому поводу со стороны Североатлантического альянса.

Ранее мы сообщали, что Польша предлагает направить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

Также мы писали, что НАТО проведет чрезвычайный саммит по войне в Украине и его посетит Байден.

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