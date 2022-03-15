ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО проведе надзвичайний саміт щодо війни в Україні. Його відвідає Байден

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 19:50
НАТО проведе надзвичайний саміт щодо війни в Україні. Його відвідає Байден Фото: НАТО проведе позачерговий саміт щодо війни в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

НАТО проведе саміт щодо війни на території України вже 24 березня. Зустріч членів Альянсу відвідає також й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я скликав надзвичайний саміт 24 березня у штаб-квартирі НАТО. Ми обговоримо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше зміцнення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати триматися разом",- пише Столтенберг.

За словами прессекретаря Білого дому Джен Псакі, саміт також відвідає й Джо Байден. Президент США приєднається до обговорення зусиль щодо стримування російської агресії на території Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці четвертого пакета санкцій, який сьогодні, 15 березня, затвердив ЄС проти Російської Федерації.

Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Україна
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу