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Польща пропонує направити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО

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Середа 16 березня 2022 00:31
Польща пропонує направити в Україну озброєну миротворчу місію НАТО Фото: Ярослав Качинський, віце-прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський висловився за відправку в Україну миротворчої місії НАТО для надання населенню гуманітарної допомоги, при цьому контингент матиме озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг у Києві за підсумками переговорів президента України та прем'єр-міністрів Польщі, Чехії та Словенії.

"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО чи, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе. Яка, за згодою президента та уряду цієї країни, діятиме на території України", - сказав Качинський.

Віце-прем'єр Польщі уточнив, що така місія не буде беззбройною.

"Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу.

Раніше повідомлялося, що глава канцелярії прем'єр-міністра Польщі прокоментував ситуацію з винищувачами для України та зазначив, що питання про передачу Міг-29 ще не закрите.

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