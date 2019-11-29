Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Польша надасть додаткові дозволи для українських перевізників. Про це він сказав в програмі "Право на владу" на 1+1.

Зазначається, що досягнуті домовленості про додаткові дозволи на поточний та наступний рік. Всього домовились про 15 тис. дозволів.

" Я зараз з вами розмовляю, а у сусідній кімнаті сидить міністр інфрастурктури Польщі. По-перше, ми домовились про чутливе питання. Вони додатково передають 5 тисяч дозволів для наших перевізників. Це поточний рік. Плюс 10 тисяч на рахунок наступного року. І насправді я думаю, що дотисну, щоб вони збільшили цю кількість дозволів у порівнянні з тим, що ми маємо наразі", - заявив Криклій.

Раніше повідомлялося, що у наступному році "Укрзалізниця" планує збудувати євроколію на заході Україні, щоб приймати поїзди з Європи. Через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня.

РБК-Україна писало, що Криклій заявляв про готовність України до лібералізації автоперевезень із Туреччиною уже на початку 2020 року. Міністр інфраструктури України заявив про готовність української сторони внести зміни до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення.