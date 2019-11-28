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На заході Україні через рік збудують євроколію, - Кравцов

Новини » Транспорт     28.11.2019 - 23:55
На заході Україні через рік збудують євроколію, - Кравцов
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Євроколію прокладуть від державного кордону до станції Скнилів

У наступному році "Укрзалізниця" планує збудувати євроколію на заході Україні, щоб приймати поїзди з Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника УЗ Євгена Кравцова.

За його словами, на будівництво євроколії від державного кордону до станції Скнилів відбуватиметься протягом наступного року.

"3,5 години до Кракова плюс зі Львова у Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік", - зазначив Кравцов.

Скнилів розташована у Львові. Від вокзалу - відстань 5,5 км, від Міжнародного аеропорту "Львів" - 3 км та автостанції - 1 км.

"Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня. До того ж, між Скниловом, аеропортом і львівським залізничним вокзалом плануємо запустити ще й експрес для комфорту пасажирів", - написав Кравцов.

Він також пояснив, що Скнилів було обрано для того, щоб уникнути перевантаження станції Львів, через яку прямують фактично усі внутрішньодержавні поїзди.

Раніше повідомлялося, що поїзд №89 Львів-Перемишль з 15 грудня буде курсувати щодня, що забезпечить щоденну зручну стиковку з нічним поїздом Перемишль-Вроцлав-Берлін.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила пряме сполучення між Дніпром і Перемишлем (Польща).

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