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Україна готова до лібералізації автоперевезень із Туреччиною у 2020, - МІУ

Новини » Політика     25.11.2019 - 17:37
Україна готова до лібералізації автоперевезень із Туреччиною у 2020, - МІУ
Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Україна готова внести зміни до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення

Україна готова до лібералізації автоперевезень із Туреччиною уже на початку 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Зокрема, 25 листопада у рамках робочого візиту до Лондону глава МІУ України Владислав Криклій провів двосторонню зустріч із міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Джахит Тураном.

Криклій відзначив плідну співпрацю у сфері транспорту між країнами і підкреслив, що Україна високо цінує дружні відносини з Турецькою республікою.

Український міністр також подякував за позицію Туреччини щодо невизнання анексії Криму та підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також наголосив, що постійні провокації, зокрема поширення російськими ЗМІ недостовірних повідомлень про поромне сполучення між Туреччиною та анексованим Кримом, не досягнуть мети дестабілізувати відносини між Україною та Туреччиною.

Крім того, міністри під час зустрічі також обговорили українсько-турецький діалог з питань співробітництва у сфері морського пошуку і рятування, перспективи розвитку комбінованих перевезень двома країнами, конструктивну співпрацю сторін у сфері авіаційного сполучення, результатом якої є стабільне зростання обсягів пасажирських перевезень між Україною і Туреччиною.

Криклій підкреслив, що Україна відкрита для інвесторів і зацікавлена в їх залученні у транспортну галузь, зокрема, найближчим часом запланована концесія портів, аеропортів, залізничних вокзалів та доріг.

"Міністр інфраструктури України заявив про готовність української сторони внести зміни до Угоди про міжнародні автомобільні перевезення та лібералізувати автомобільні перевезення між Україною та Туреччиною вже на початку 2020 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Туреччини раніше спростувало інформацію про відновлення поромного сполучення між Туреччиною та окупованим РФ Кримом.

Як писало РБК-Україна раніше, 22 листопада з'явилася інформація, що перерване два роки тому поромне сполучення між Туреччиною та анексованим Кримом відновлено. А пороми між чорноморськими портами будуть ходити раз в тиждень.

Відзначимо, в жовтні 2017 року влада Туреччини прийняла рішення не приймати кораблі, що прибувають з портів окупованого Криму. Заборона стосується кораблів під будь-яким прапором.

У МІУ заявили про хорошу динаміку розвитку української авіації МЗС Туреччини спростувало інформацію про відновлення поромного сполучення з Кримом
Новини України ТурцияперевозкиВладислав Криклій
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