Польща з понеділка планує відкрити для відвідування парки

Уряд Польщі планує з понеділка, 20 квітня, послабити карантинні обмеження, дозволивши прогулянки в парках. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Польщі Яцек Сасін в ефірі польського радіо "RMF24".

За його словами, на даний момент поки немає остаточного рішення польського уряду, проте воно повинно бути прийнято протягом сьогоднішнього дня.

"Я думаю, що, в першу чергу, вже з найближчого понеділка, ми можемо розраховувати на відкриття лісів, зелених територій. Інші обмеження для безпеки залишаться - такі як дотримання дистанції, прикривання рота і носа, заборона масових зібрань", - зазначив Сасін.

Також уряд Польщі поки не планує відновлювати навчання у школах.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд Польщі з 19 квітня почне повільно "розморожувати економіку" країни, яка була зупинена у зв'язку з введенням обмежень за пандемії коронавіруса. Зокрема, будуть пом'якшені обмеження на відвідування магазинів, а також дозволять обмежену роботу салонів краси та перукарень.

Також повідомлялося, що в Польщі пропонують зміни до Конституції, які продовжать термін чинного президента Анджея Дуди на 2 роки і скасують вибори, заплановані на травень. Відповідний законопроект подали правляча партія "Право і справедливість" і партія "Згода".