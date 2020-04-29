Польща допомогла евакуювати українців з Марокко

Польська авіакомпанія LOT допомогла повернутися додому громадянам України, які застрягли в Марокко через карантинні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на сторінці у Twitter.

За словами Дещиці, польське Міністерство закордонних справ та авіакомпанія LOT забезпечили повернення додому 12 громадян України, які були в Марокко.

"Ми дякуємо МЗС Польщі, LOT і механізму цивільного захисту Європейського союзу за допомогу 12 громадянам України, які повернулися з Марокко завдяки цьому проєкту", - заявив він.

Як написало польське МЗС у Twitter, нещодавно в Польщу з Марокко в рамках проєкту UCPM прибув літак, на борту якого були 30 поляків та 110 громадян інших країн Європи, в тому числі й України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 квітня в Україну прибули спеціальні евакуаційні авіарейси з Вірменії, Італії та Швеції. Додому літаками повернулися понад 300 українців. Надалі евакуйовані громадяни повинні пройти двотижневу обсервацію.

Крім того, напередодні в уряді повідомили, що найближчим часом відбудеться ще 20 спеціальних авіарейсів для повернення українців додому. Спеціальні рейси буде здійснювати українська авіакомпанія SkyUp.