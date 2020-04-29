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Польща допомогла евакуювати українців з Марокко

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 19:02
Польща допомогла евакуювати українців з Марокко
Ілюстративне фото (facebook.com LOT)

Додому повернулися 12 громадян України

Польська авіакомпанія LOT допомогла повернутися додому громадянам України, які застрягли в Марокко через карантинні заходи, введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця на сторінці у Twitter.

За словами Дещиці, польське Міністерство закордонних справ та авіакомпанія LOT забезпечили повернення додому 12 громадян України, які були в Марокко.

"Ми дякуємо МЗС Польщі, LOT і механізму цивільного захисту Європейського союзу за допомогу 12 громадянам України, які повернулися з Марокко завдяки цьому проєкту", - заявив він.

Польща допомогла евакуювати українців з Марокко

Як написало польське МЗС у Twitter, нещодавно в Польщу з Марокко в рамках проєкту UCPM прибув літак, на борту якого були 30 поляків та 110 громадян інших країн Європи, в тому числі й України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28 квітня в Україну прибули спеціальні евакуаційні авіарейси з Вірменії, Італії та Швеції. Додому літаками повернулися понад 300 українців. Надалі евакуйовані громадяни повинні пройти двотижневу обсервацію.

Крім того, напередодні в уряді повідомили, що найближчим часом відбудеться ще 20 спеціальних авіарейсів для повернення українців додому. Спеціальні рейси буде здійснювати українська авіакомпанія SkyUp.

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