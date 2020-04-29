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Польша помогла эвакуировать украинцев из Марокко

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 19:02
Польша помогла эвакуировать украинцев из Марокко
Иллюстративное фото (facebook.com LOT)

Домой вернулись 12 граждан Украины

Польская авиакомпания LOT помогла вернуться домой гражданам Украины, которые застряли в Марокко из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на странице в Twitter.

По словам Дещицы, польское Министерство иностранных дел и авиакомпания LOT обеспечили возвращение домой 12 граждан Украины, которые были в Марокко.

"Мы благодарим МИД Польши, LOT и Механизм гражданской защиты Европейского союза за помощь 12 гражданам Украины, которые вернулись из Марокко благодаря этому проекту", - заявил он.

Польша помогла эвакуировать украинцев из Марокко

Как написало польское МИД Twitter, недавно в Польшу из Марокко в рамках проекта UCPM прибыл самолет, на борту которого были 30 поляков и 110 граждан других стран Европы, в том числе и Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 апреля в Украину прибыли специальные эвакуационные авиарейсы из Армении, Италии и Швеции. Домой самолетами вернулись более 300 украинцев. В дальнейшем эвакуированные граждане должны пройти двухнедельную обсервацию.

Кроме того, накануне в правительстве сообщили, что в ближайшее время состоится еще 20 специальных авиарейсов для возвращения украинцев домой. Специальные рейсы будет осуществлять украинская авиакомпания SkyUp.

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