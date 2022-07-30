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Польща підготувала ще вісім гаубиць "Krab" для України

Фото: Україна скоро отримає від Польщі нові гаубиці "Krab" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща підготувала для українських військових нову партію самохідних артилерійських установок "Krab". Україна зможе отримати вісім гаубиць вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24.

Виробництвом самохідних установок "Krab" займається польська компанія Huta Stalowa Wola. Постачання відбувається в рамках контракту, який був укладений між урядами Польщі та України на початку червня.

Всього Україна замовила близько 60 САУ "Krab" та інші додаткові машини. Контракт має вартість понад 3 млрд злотих.

Варто зазначити, що українські військові вже використовують польські "Krab" на фронті. Це 155-мм гаубиця, яка може вражати цілі на відстані 40 кілометрів. Вага установки близько 48 тонн, а за хвилину вона може випустити до шести ракет.

Нагадаємо, наприкінці травня Польща відправила до України 18 гаубиць "Krab".

Пізніше у Генштабі показали, як ЗСУ використовують на фронті польські САУ.

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