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Польша подготовила еще восемь гаубиц "Krab" для Украины

Фото: Украина скоро получит от Польши новые гаубицы "Krab" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Польша подготовила для украинских военных новую партию самоходных артиллерийских установок "Krab". Украина сможет получить восемь гаубиц уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.

Производством самоходных установок "Krab" занимается польская компания Huta Stalowa Wola. Поставка происходит в рамках контракта, который был заключен между правительствами Польши и Украины в начале июня.

Всего Украина заказала около 60 САУ "Krab" и другие дополнительные машины. Контракт имеет стоимость более 3 млрд злотых.

Стоит отметить, что украинские военные уже используют польские "Krab" на фронте. Это 155-мм гаубица, которая может поражать цели на расстоянии 40 километров. Вес установки около 48 тонн, а за минуту она может выпустить до шести ракет.

Напомним, в конце мая Польша отправила в Украину 18 гаубиц "Krab".

Позже в Генштабе показали, как ВСУ используют на фронте польские САУ.

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