Польша подготовила еще восемь гаубиц "Krab" для Украины

Польша подготовила для украинских военных новую партию самоходных артиллерийских установок "Krab". Украина сможет получить восемь гаубиц уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24 .

Производством самоходных установок "Krab" занимается польская компания Huta Stalowa Wola. Поставка происходит в рамках контракта, который был заключен между правительствами Польши и Украины в начале июня.

Всего Украина заказала около 60 САУ "Krab" и другие дополнительные машины. Контракт имеет стоимость более 3 млрд злотых.

Стоит отметить, что украинские военные уже используют польские "Krab" на фронте. Это 155-мм гаубица, которая может поражать цели на расстоянии 40 километров. Вес установки около 48 тонн, а за минуту она может выпустить до шести ракет.