Польща підготувала ще вісім гаубиць "Krab" для України

Польща підготувала для українських військових нову партію самохідних артилерійських установок "Krab". Україна зможе отримати вісім гаубиць вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio24 .

Виробництвом самохідних установок "Krab" займається польська компанія Huta Stalowa Wola. Постачання відбувається в рамках контракту, який був укладений між урядами Польщі та України на початку червня.

Всього Україна замовила близько 60 САУ "Krab" та інші додаткові машини. Контракт має вартість понад 3 млрд злотих.

Варто зазначити, що українські військові вже використовують польські "Krab" на фронті. Це 155-мм гаубиця, яка може вражати цілі на відстані 40 кілометрів. Вага установки близько 48 тонн, а за хвилину вона може випустити до шести ракет.