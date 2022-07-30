Польша подготовила еще восемь гаубиц "Krab" для Украины
Польша подготовила для украинских военных новую партию самоходных артиллерийских установок "Krab". Украина сможет получить восемь гаубиц уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio24.
Производством самоходных установок "Krab" занимается польская компания Huta Stalowa Wola. Поставка происходит в рамках контракта, который был заключен между правительствами Польши и Украины в начале июня.
Всего Украина заказала около 60 САУ "Krab" и другие дополнительные машины. Контракт имеет стоимость более 3 млрд злотых.
Стоит отметить, что украинские военные уже используют польские "Krab" на фронте. Это 155-мм гаубица, которая может поражать цели на расстоянии 40 километров. Вес установки около 48 тонн, а за минуту она может выпустить до шести ракет.
Напомним, в конце мая Польша отправила в Украину 18 гаубиц "Krab".
Позже в Генштабе показали, как ВСУ используют на фронте польские САУ.
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