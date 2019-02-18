Польща підтримує нові санкції щодо РФ

Чапутович висловив підтримку "азовському пакету" санкцій

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил в Брюсселе, что Польша поддерживает введение санкций против лиц, ответственных за агрессивные действия в отношении Украины в районе Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, Чапутович заявил о поддержке решения глав МИД стран Евросоюза дать "зеленый свет" на встрече в Брюсселе для введения дополнительных санкций против России в связи с агрессией в Керченском проливе.

"В целом мы поддерживаем то, что лица, которые привели к нарушению закона в Азовском море, будут указаны и охвачены санкциями. Польша поддерживает эти действия. Сами фамилии обсуждали на уровне рабочих групп", - подчеркнул Чапутович.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что совет министров иностранных дел ЕС сегодня, 18 февраля, одобрил "азовский пакет" санкций против Российской Федерации (РФ).

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что в случае принятия на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза так называемого "азовского пакета" санкции против России введут в действие через несколько недель.