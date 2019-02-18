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Нові санкції проти РФ будуть персональними, - Клімкін

Новини » Політика    18.02.2019 - 14:48
Нові санкції проти РФ будуть персональними, - Клімкін
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

У разі ухвалення "азовського пакету" санкції набудуть чинності через кілька тижнів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що у разі ухвалення на засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу так званого "азовського пакету" санкції проти Росії введуть у дію через кілька тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "112 Україна".

Глава МЗС України підкреслив, що знає, про які санкції йдеться.

"Це будуть персональні санкції", - зазначив міністр.

Клімкін додав, що завтра відповідне рішення має оголосити верховний представник Євросоюзу із питань закордонних справ Федеріка Могеріні.

"Завтра про це буде говорити Федеріка Могеріні після засідання Ради міністрів закордонних справ. Я так розумію, що рішення (у разі прийняття, - ред.) набуде чинності за декілька тижнів. А ось яке саме - Могеріні завтра офіційно оголосить", - заявив він.

Разом з тим, за словами міністра, дискусії ще продовжуються, і є також інші ідеї.

"Я сказав, що нам було б краще, якби обмежили доступ до російських суден, тут теж є ідеї, це також обговорюється", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Могеріні заявила, що Євросоюз приймає одностайне рішення щодо нових санкцій проти Росії у найближчі тижні.

Як писало РБК-Україна, глава держави Петро Порошенко заявив, що "азовський пакет" санкцій проти Росії схвалять на початку тижня.

Додамо, Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.

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Новини України Російська ФедераціяАзовПавло КлімкінСанкції
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