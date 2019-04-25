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Польща перестає транспортувати нафту РФ по нафтопроводу "Дружба"

Новини » Економіка    25.04.2019 - 02:37
Польща перестає транспортувати нафту РФ по нафтопроводу "Дружба"
Ілюстративне фото (БЕЛТА)

Польща заявила про низьку якість нейти, яка надходить для транзиту

Польща повідомила білоруській стороні про зупинку транзиту російської нафти по нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство БелТА.

Зокрема, як заявив представник ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" Андрій Веріго, польська сторона повідомила білоруську, що причина такого кроку - низька якість що надходить нафти.

"Ми отримали лист від PERN (оператор польської ділянки трубопроводу" Дружба ", - ред.), Що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками, з якими вона в даний час приходить в пункт приймання поставок" Адамове " , - сказав Веріго.

У свою чергу "Гомельтранснафта Дружба" повідомив російській стороні про те, що транзит по західному напрямку зупинений. Вериго уточнив, що поставка нафти по іншій гілці зберігається в обсягах близько 40 тис. Т на добу, що необхідно для транзиту в напрямку України.

Нагадаємо, нещодавно Росія встановила заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Також РФ розширює заборону на ввезення деяких українських товарів.

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