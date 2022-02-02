Уряд Польщі підтримав військову допомогу Україні. Передадуть ПЗРК і боєприпаси
Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Уряд Польщі схвалив нову військову підтримку Україні. Зокрема, Варшава відправить легкі зенітно-ракетні комплекси Piorun.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
Україні планують також передати боєприпаси.
"На моє прохання Рада міністрів прийняла постанову про допомогу Україні. Надамо найсучасніше польське обладнання - переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun і боєприпаси", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні оборонну зброю.
Крім того, Польща направила в Україну 29 вантажівок з гумдопомогою.