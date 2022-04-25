Польща передала Україні свої танки, - Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матуеш Моравецький підтвердив, що його країна передала Україні свої танки, а взамін отримала техніку від Британії. Однак розкрити подробиці цієї військової допомоги Моравецький відмовився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання Polska Times .

"Сьогодні я не буду про це розповідати. Ми повідомимо про це свого часу", - резюмував він.

"Так", - відповів на це польський прем'єр.

Так, Моравецького запитали, чи правдивою є заява британського прем'єра Бориса Джонсона про те, що Польща передала Україні танки, а взамін отримала британську техніку.

Нагадаємо, Польща вже надала Україні військової допомоги на суму 1,6 млрд доларів. Вона стала другою у світі за кількістю допомоги Україні після США.

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