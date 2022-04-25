Польша передала Украине свои танки, - Моравецкий

Так, Моравецкого спросили, правдиво ли заявление британского премьера Бориса Джонсона о том, что Польша передала Украине танки, а взамен получила британскую технику.

"Да", - ответил на это польский премьер.

В то же время Моравецкий отказался отвечать на вопрос о количестве переданных украинской армии танков.

"Сегодня я не буду об этом рассказывать. Мы сообщим об этом в свое время", - резюмировал он.