Польща передала Україні екс-головного бухгалтера "Укрспирту" Безродного

Шевченківський райсуд Києва арештував Безродного із заставою у 27,6 млн гривень

Генеральна прокуратура Польщі задовольнила клопотання Генеральної прокуратури України (ГПУ) про видачу екс-головного бухгалтера "Укрспирту" Сергія Безродного. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральна прокуратура Республіки Польща задовольнила клопотання ГПУ про видачу екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" С.Безродного в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності", - написала вона.

За повідомленням Сарган, слідством встановлено, що Безродний у змові з іншими чиновниками розтратив майже 261 млн гривень коштів держпідприємства на та ухилився від сплати податків, чим завдав шкоди держбюдету у майже 50 млн гривень.

Безродного передали українським правоохоронцям 16 липня 2018 року у пункті пропуску "Дорогуськ- Ягодин". Вчора, 17 липня Шевченківський райсуд Києва арештував екс-чиновника із заставою у 27,6 млн гривень.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, ГПУ розраховує на позитивне рішення Румунії щодо екстрадиції екс-глави "Укрспирту" Михайла Лабутина.

Лабутина затримали у Румунії у січні 2018 року. Екс-чиновника було оголошено у розшук ще на початку грудня 2014 року, його підозрюють в розтраті 172,5 млн гривень "Укрспирту", а також в ухиленні від сплати податків на 28,2 млн гривень.