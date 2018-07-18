Польша передала Украине экс-главного бухгалтера "Укрспирта" Безродного

Шевченковский райсуд Киева арестовал Безродного с залогом в 27,6 млн гривен

Генеральная прокуратура Польши удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о выдаче экс-главного бухгалтера "Укрспирта" Сергея Безродного. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральная прокуратура Республики удовлетворил ходатайство ГПУ о выдаче экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" С.Безродного в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - написала она.

По сообщению Сарган, следствием установлено, что Безродный в сговоре с другими чиновниками растратил почти 261 млн гривен средств госпредприятия и уклонился от уплаты налогов, чем нанес ущерб госбюдету в почти 50 млн гривен.

Безродного передали украинским правоохранителям 16 июля 2018 года в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин". Вчера, 17 июля Шевченковский райсуд Киева арестовал экс-чиновника с залогом в 27,6 млн гривен.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, ГПУ рассчитывает на положительное решение Румынии об экстрадиции экс-главы "Укрспирта" Михаила Лабутина.

Лабутина задержали в Румынии в январе 2018 года. Экс-чиновника был объявлен в розыск еще в начале декабря 2014 года, его подозревают в растрате 172,5 млн гривен "Укрспирта", а также в уклонении от уплаты налогов на 28,2 млн гривен.