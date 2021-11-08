Польща очікує загострення ситуації на кордоні найближчими годинами

Глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох попередив про можливість загострення ситуації на кордоні з Білоруссю. Там сьогодні тисячі нелегальних мігрантів намагаються прорватися через кордон та потрапити в Європу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію президента Польщі.
Під час наради під головуванням польського президента Солох заявив, що ситуація може загостритися вже найближчими годинами.
"Ми очікуємо посилення нападів на кордоні найближчими годинами", - цитує канцелярія главу Бюро нацбезпеки.
Президент Польщі Анджей Дуда розглядає можливість скликання Ради національної безпеки через ситуацію на польсько-білоруському кордоні.
Нагадаємо, сьогодні вранці з Білорусі до польського кордону вирушили тисячі мігрантів, щоб прорватися на територію ЄС.
Польща відразу ж мобілізувала армію, щоб стримати натовп мігрантів.
Пізніше з'явилося відео з першими спробами мігрантів потрапити в Польщу.