Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО. Також РФ вимагає гарантій про нерозширення НАТО в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рєзнікова телеканалу BBC .

"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", - сказав Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що Кремль буде підвищувати ставки.

"Цивілізований світ все ще грає в шахи з росіянами, але росіяни грають в покер", - зазначив він.

Міністр оборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії. Наприклад, уточнив Резніков, це можуть бути економічні санкції, які потрібно ввести до російського вторгнення на українську територію.