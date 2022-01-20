ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО, - Резніков

Новость на русском →
Четвер 20 січня 2022 03:14
Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО, - Резніков Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (t.me/OP_UA)
Автор: Анна Полисученко

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія не зупиниться на вимогах "гарантії безпеки" про невступ України в НАТО. Також РФ вимагає гарантій про нерозширення НАТО в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рєзнікова телеканалу BBC.

"Далі будуть країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. І можливо наступною метою буде Берлінська стіна", - сказав Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що Кремль буде підвищувати ставки.

"Цивілізований світ все ще грає в шахи з росіянами, але росіяни грають в покер", - зазначив він.

Міністр оборони висловив упевненість, що західні країни можуть зробити більше для захисту України від агресії з боку Росії. Наприклад, уточнив Резніков, це можуть бути економічні санкції, які потрібно ввести до російського вторгнення на українську територію.

Раніше ми писали, що Резніков закликав Захід ввести санкції проти олігархів з оточення Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Министерство обороны РФ
NEWS
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
"Не біжіть за гречкою і сірниками". Зеленський закликав не поширювати фейки про війну
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі