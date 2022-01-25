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Україна звернулась до ООН та Європарламенту через загрозу вторгнення Росії

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 11:45
Україна звернулась до ООН та Європарламенту через загрозу вторгнення Росії Фото: Рада звернулась до ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної ради України до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії. Проект постанови підтримали парламентарі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Проект постанови (№6543) сьогодні прийняла Верховна рада.

Таким чином Україна звернулась до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Загроза вторгнення Росії 20 лютого

Командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу РФ на Україну - 20 лютого.

Раніше була інформація, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор, щоб "не затьмарити подію". Однак у РФ це заперечують.

Водночас, США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.

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