RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території, - Качинський

Фото: польський віце-прем'єр Ярослав Качинський (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Але ініціатива повинна виходити від Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив він.

За його словами, в даний час таке питання не стоїть, "однак це може скоро змінитися". Він також підкреслив, що ініціатива повинна виходити від американців.

Нагадаємо, раніше Качинський заявляв про те, що Польща хотіла б сама мати ядерну зброю, але оцінював цю ідею як нереальну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПольшаЯдерна зброя