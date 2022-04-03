Польща відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території, - Качинський

Віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив, що Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території. Але ініціатива повинна виходити від Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило б стримування Москви", - заявив він.

За його словами, в даний час таке питання не стоїть, "однак це може скоро змінитися". Він також підкреслив, що ініціатива повинна виходити від американців.