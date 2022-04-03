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Польша открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории, - Качиньский

Фото: польский вице-премьер Ярослав Качиньский (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил, что Варшава открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории. Но инициатива должна исходить от Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", - заявил он.

По его словам, в настоящее время такой вопрос не стоит, "однако это может скоро измениться". Он также подчеркнул, что инициатива должна исходить от американцев.

Напомним, ранее Качиньский заявлял о том, что Польша хотела бы сама иметь ядерное оружие, но оценивал эту идею как нереальную.

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Соединенные Штаты АмерикиПольшаЯдерное оружие