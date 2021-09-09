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Польща відкрилася для українських туристів. Але є умови

Автор: Сергей Новиков

З 9 вересня 2021 року Польща відкрила свої кордони для українських туристів. Але для в'їзду потрібно дотримуватися певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

За його словами, термін 10-денного карантину в Польщі буде скорочено при наявності негативного результату тесту на коронавірус, який зроблений не раніше 7-денного періоду з моменту в'їзду на територію Польщі. Завершенням карантину вважається наявність в телеінформаційної системі запису про негативний результат тесту.

Від карантину звільняються:

  • вакциновані від COVID-19 (при наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження повного курсу вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
  • ті, хто перехворів на COVID-19 (при наявності документального підтвердження);
  • водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, студенти, дипломати, медики, журналісти та інші категорії.

Нагадаємо, в серпні Чехія зняла обмеження на в'їзд до країни для українських туристів.

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