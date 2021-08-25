Чехія відкрилася для українців: що потрібно для в'їзду
Фото: Чехія відкрилася для українців (pixabay.com)
Уряд Чехії прийняв рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів. Обмеження скасували 25 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал Міністерства закордонних справ України.
Зазначається, що в'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України. Зокрема, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, а саме:
- Vaxzevria (AstraZeneca),
- Spikevax (Moderna),
- Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
- Janssen,
- Covishield.
Також необхідно отримати в "Дія" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.
При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності:
- сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);
- заповненого перед виїздом в країну в'їзного формуляра Чехії за посиланням: https://plf.uzis.cz/. роздрукований або цифровий формуляр необхідно подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;
- дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;
- медичної страховки на термін поїздки.