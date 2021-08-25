Чехія відкрилася для українців: що потрібно для в'їзду

Уряд Чехії прийняв рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів. Обмеження скасували 25 серпня.

Зазначається, що в'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України. Зокрема, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, а саме:

Vaxzevria (AstraZeneca),

Spikevax (Moderna),

Comirnaty (Pfizer / BioNTech),

Janssen,

Covishield.

Також необхідно отримати в "Дія" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності: