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Чехія відкрилася для українців: що потрібно для в'їзду

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Середа 25 серпня 2021 16:14
Чехія відкрилася для українців: що потрібно для в'їзду Фото: Чехія відкрилася для українців (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Чехії прийняв рішення зняти обмеження на в'їзд в країну для українських туристів. Обмеження скасували 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний портал Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що в'їзд до Чехії дозволений окремим групам громадян України. Зокрема, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалило Європейське агентство з лікарських засобів, а саме:

  • Vaxzevria (AstraZeneca),
  • Spikevax (Moderna),
  • Comirnaty (Pfizer / BioNTech),
  • Janssen,
  • Covishield.

Також необхідно отримати в "Дія" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

При цьому, в'їзд дозволений українцям, які отримали другу дозу вакцини не менше ніж за 14 днів до в'їзду, за умови наявності:

  • сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, яка видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки зазначених у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);
  • заповненого перед виїздом в країну в'їзного формуляра Чехії за посиланням: https://plf.uzis.cz/. роздрукований або цифровий формуляр необхідно подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;
  • дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;
  • медичної страховки на термін поїздки.
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