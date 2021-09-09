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Польша открылась для украинских туристов. Но есть условия

Автор: Сергей Новиков

С 9 сентября 2021 года Польша открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

По его словам, срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

От карантина освобождаются:

  • вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson);
  • переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения);
  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

Напомним, в августе Чехия сняла ограничения на въезд в страну для украинских туристов.

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