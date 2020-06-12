Майже всі країни ЄС пройшли пік пандемії

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Перша хвиля коронавірусу пройшла у всіх країнах, крім Польщі і Швеції

Майже всі країни Європейського Союзу пройшли першу хвилю коронавірусу. Не пройшли пік тілька Польща і Швеція.

Такими є дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), передає видання RMF24.

Звіт ECDC, який охоплює період з 31 грудня по 9 червня, говорить про те, що вдалось знизити рівень інфекцій на 80%.

"Початкова хвиля заражень пройшла пік у всіх країнах, крім Польщі і Швеції", - говорится в документі.

Наразі захворюваність коронавірусом в Польщі та Швеції знаходиться на найвищому рівні з початку пандемії в цих країнах. Це може бути через збільшення кількості проведених тестів.

Нагадаємо, за даними ВОЗ, ситуація з поширенням COVID-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі у світі вона погіршується.

Крім того, у ВООЗ вважають, що дистанція захищає від COVID-19 краще, ніж маска.

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Автор: Анастасия Рокитна