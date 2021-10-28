Польща відмовляється виплачувати ЄС щоденний штраф

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Жиобро заявив, що Варшава відмовляється виплачувати мільйонний штраф Євросоюзу (ЄС). Раніше суд ЄС зобов'язав Польщу виплачувати по 1 млн євро щодня, поки не припиниться робота дисциплінарної комісії Верховного Суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Міністр назвав приписи Європейського суду беззаконними. Польща наполягає на тому, що суд не має влади над її судовою системою і ігнорує його постанови.

"Польська держава не може схилитися перед беззаконням. Будь то незаконні штрафи щодо Турова... або штраф за зміни в судовій системі, Польща не може і не повинна платити жодного злотого (місцева валюта)", - заявив міністр.