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Польщу зобов'язали платити по 1 млн євро на день за відмову виконати рішення суду ЄС

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 15:22
Польщу зобов'язали платити по 1 млн євро на день за відмову виконати рішення суду ЄС Фото: Польща заплатить по 1 млн євро в день штрафу (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Верховний суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу платити по 1 млн євро на день. Це штраф за те, що Польща не призупинила діяльність дисциплінарної палати Верховного Суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Польща виявилася втягнутою в давню суперечку з Брюсселем з приводу судових реформ, які, на думку ЄС, підривають незалежність судів. Скандал розгорівся в липні, коли суд Європейського союзу ухвалив призупинити дію дисциплінарної палати.

"У винесеній сьогодні постанові віце-голова трибуналу зобов'язав Польщу платити. штраф у розмірі 1 млн євро на день, рахуючи з дати, коли ця постанова була передана Польщі", - йдеться в заяві суду.

Польща заявила, що скасує палату в рамках більш широких реформ, але ще не представила докладних планів.

Відомо, що Дисциплінарна палата Верховного суду Польщі, яку створили у 2018 році, була центральним елементом суперечливої судової реформи, ініційованої партією "Право і справедливість".

Проте в середині липня цього року Суд ЄС постановив, що дисциплінарна палата ЗС Польщі суперечить правовим нормам Євросоюзу, тому що існують сумніви в її незалежності і позапартійності.

Після чого ЄС дав Варшаві час до середини серпня, щоб виконати це рішення суду, пригрозивши грошовим штрафом.

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