Польщу зобов'язали платити по 1 млн євро на день за відмову виконати рішення суду ЄС

Верховний суд Європейського Союзу зобов'язав Польщу платити по 1 млн євро на день. Це штраф за те, що Польща не призупинила діяльність дисциплінарної палати Верховного Суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Польща виявилася втягнутою в давню суперечку з Брюсселем з приводу судових реформ, які, на думку ЄС, підривають незалежність судів. Скандал розгорівся в липні, коли суд Європейського союзу ухвалив призупинити дію дисциплінарної палати.

"У винесеній сьогодні постанові віце-голова трибуналу зобов'язав Польщу платити. штраф у розмірі 1 млн євро на день, рахуючи з дати, коли ця постанова була передана Польщі", - йдеться в заяві суду.

Польща заявила, що скасує палату в рамках більш широких реформ, але ще не представила докладних планів.