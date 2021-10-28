Польша отказывается выплачивать ЕС ежедневный штраф

Министр юстиции Польши Збигнев Жиобро заявил, что Варшава отказывается выплачивать миллионный штраф Евросоюзу (ЕС). Ранее суд ЕС обязал Польшу выплачивать по 1 млн евро ежедневно, пока не прекратится работа Дисциплинарной комиссии Верховного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Министр назвал предписания Европейского суда беззаконными. Польша настаивает на том, что суд не имеет власти над ее судебной системой и игнорирует его постановления.

"Польское государство не может склониться перед беззаконием. Будь то незаконные штрафы в отношении Турова... или штраф за изменения в судебной системе, Польша не может и не должна платить ни одного злотого (местная валюта)", - заявил министр.