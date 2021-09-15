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Польща відмовляється від російського газу: названі терміни

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Варшава, Середа 15 вересня 2021 08:59
Польща відмовляється від російського газу: названі терміни Фото: представник уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський (wikimedia)
Автор: Анастасія Рокитна

Польща має намір стати повністю незалежною від поставок російського газу. Країна відмовляється від газу з Росії з 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euractiv.

Газопровід Baltic Pipe введуть в експлуатацію з 1 жовтня 2022 року.

"Польща не буде продовжувати контракт з "Газпромом" - , заявив повноважний представник уряду Польщі в галузі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський.

Триває процес диверсифікації джерел енергії. Газифікація - це процес, що обмежує залежність країни від вугілля.

За словами Наімського, обсяг газу, який буде використовуватися в Польщі, зросте приблизно на 50% до 2030 року.

Нагадаємо, Польща хоче видобувати газ в Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща позбавляється від газової залежності Росії.

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Польша Російська Федерація Газ
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