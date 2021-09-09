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Допоможе стати незалежнішими від Росії: Польща хоче добувати газ в Україні

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Польща, Четвер 09 вересня 2021 20:12
Допоможе стати незалежнішими від Росії: Польща хоче добувати газ в Україні Фото: прем'єри України та Польщі, Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергій Пишкін

Під час зустрічі Дениса Шмигаля й Матеуша Моравецького, сторони порушили питання видобутку газу на заході України. На думку прем'єр-міністра Польщі, це може допомогти Україні стати незалежнішою від Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресконференцію прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу на заході України, що дасть можливість ставати незалежними від Росії", - заявив Моравецький.

Польща, як додав Моравецький, підтримує територіальну цілісність України, засуджує Російську Федерацію за її агресивні дії та вітає з успішним проведенням саміту "Кримської платформи".

За словами Моравецького, рішення Суду Європейського союзу щодо заборони російській газовидобувній корпорації "Газпром" монополізувати експлуатацію OPAL (газогін, який з'єднує "Північний потік-2" з мережею газогонів Середньої й Західної Європи) допоможе Польщі стати газовим хабом.

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