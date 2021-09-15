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Польша отказывается от российского газа: названы сроки

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Варшава, Среда 15 сентября 2021 08:59
Польша отказывается от российского газа: названы сроки Фото: представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский (wikimedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Польша намерена стать полностью независимой от поставок российского газа. Страна отказывается от газа из России с 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

Газопровод Baltic Pipe введут в эксплуатацию с 1 октября 2022 года.

"Польша не будет продлевать контракт с "Газпромом", - заявил полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Продолжается процесс диверсификации источников энергии. Газификация – это процесс, ограничивающий зависимость страны от угля.

По словам Наимского, объем газа, который будет использоваться в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году.

Напомним, Польша хочет добывать газ в Украине.

Ранее сообщалось, что Польша избавляется от газовой зависимости России.

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