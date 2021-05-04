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Польща послабила карантин: що тепер дозволено

Автор: Анастасія Рокитна

З сьогоднішнього дня у Польщі послабили карантинні обмеження. У країні відкрили торгові центри.

Про це повідомляє польське агентство PAP.

У магазинах зберігається масковий режим, відвідувачам необхідно надавати одноразові рукавички та антисептик.

У магазинах площею до 100 квадратних метрів може перебувати не більше однієї особи на 15 квадратних метрів площі, а в більших - однієї на 20 метрів площі.

Адміністрація центрів зобов’язана проводити багаторазову дезінфекцію усіх поверхонь, яких часто торкаються покупці, та розміщувати інформаційні стенди про необхідність дотримуватися дистанції і правильно мити руки.

Також з 4 травня відновлюють роботу мистецькі галереї та музеї. Тепер дозволили також організацію весіль та інших святкувань за участі не більше 50 гостей.

Нагадаємо, згідно з рейтингом Bloomberg, Польща знаходиться в нижній частині рейтингу стійких до коронавірусу країн.

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