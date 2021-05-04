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Польша ослабила карантин: что теперь разрешено

Автор: Анастасия Рокитна

С сегодняшнего дня в Польше ослабили карантинные ограничения. В стране открыли торговые центры.

Об этом сообщает польское агентство PAP.

В магазинах сохраняется масковый режим, посетителям необходимо предоставлять одноразовые перчатки и антисептик.

В магазинах площадью до 100 квадратных метров может находиться не более одного человека на 15 квадратных метров площади, а в более крупных - один человек на 20 метров площади.

Администрация центров обязана проводить многократную дезинфекцию всех поверхностей, которых часто касаются покупатели, и размещать информационные стенды о необходимости соблюдать дистанцию и правильно мыть руки.

Также с 4 мая возобновляют работу художественные галереи и музеи. Теперь разрешили также организацию свадеб и других празднований с участием не более 50 гостей.

Напомним, согласно рейтингу Bloomberg, Польша находится в нижней части рейтинга устойчивых к коронавирусу стран.

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