Польща послабила карантин: що тепер дозволено

З сьогоднішнього дня у Польщі послабили карантинні обмеження . У країні відкрили торгові центри.

У магазинах зберігається масковий режим, відвідувачам необхідно надавати одноразові рукавички та антисептик.

У магазинах площею до 100 квадратних метрів може перебувати не більше однієї особи на 15 квадратних метрів площі, а в більших - однієї на 20 метрів площі.

Адміністрація центрів зобов’язана проводити багаторазову дезінфекцію усіх поверхонь, яких часто торкаються покупці, та розміщувати інформаційні стенди про необхідність дотримуватися дистанції і правильно мити руки.

Також з 4 травня відновлюють роботу мистецькі галереї та музеї. Тепер дозволили також організацію весіль та інших святкувань за участі не більше 50 гостей.