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Польща послабила карантин: що тепер дозволено

Новость на русском → Варшава, Вівторок 04 травня 2021 15:00
Польща послабила карантин: що тепер дозволено Фото: карантинні обмеження в Польщі послабили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З сьогоднішнього дня у Польщі послабили карантинні обмеження. У країні відкрили торгові центри.

Про це повідомляє польське агентство PAP.

У магазинах зберігається масковий режим, відвідувачам необхідно надавати одноразові рукавички та антисептик.

У магазинах площею до 100 квадратних метрів може перебувати не більше однієї особи на 15 квадратних метрів площі, а в більших - однієї на 20 метрів площі.

Адміністрація центрів зобов’язана проводити багаторазову дезінфекцію усіх поверхонь, яких часто торкаються покупці, та розміщувати інформаційні стенди про необхідність дотримуватися дистанції і правильно мити руки.

Також з 4 травня відновлюють роботу мистецькі галереї та музеї. Тепер дозволили також організацію весіль та інших святкувань за участі не більше 50 гостей.

Нагадаємо, згідно з рейтингом Bloomberg, Польща знаходиться в нижній частині рейтингу стійких до коронавірусу країн.

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