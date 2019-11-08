Польща оштрафувала французького учасника "Північного потоку-2"

Антимонопольний орган Польщі UOKiK наклав на французьку компанію Engie Energy штраф у розмірі 40 млн євро в рамках розгляду проти "Газпрому" і п'яти європейських фірм, причетних до фінансування російського проекту Nord Stream 2. Про це повідомляє агентство Reuters.

UOKiK заявив, що вирішив накласти штраф на Engie, яка є однією з п'яти європейських компаній, які зобов'язалися фінансувати російський трубопровід, оскільки вона не надала польській стороні документи і інформацію про своїх угодах з "Газпромом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Антимонопольний комітет Польщі в п'ятницю, 8 листопада, оголосить штраф російської компанії "Газпром" і ще ряду організацій, які займаються будівництвом "Північного потоку-2".

Справу проти "Газпрому" і ще 5 міжнародних організацій, які причетні до будівництва трубопроводу "Північний потік-2", було відкрито Антимонопольним комітетом Польщі в травні 2018 року.

Нагадаємо, минулого тижня Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2" на південний схід від острова Борнхольм. Від цього рішення безпосередньо залежали терміни будівництва газопроводу.