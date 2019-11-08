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Польща оголосить рекордний штраф за будівництво "Північного потоку-2"

Новини » Політика     08.11.2019 - 11:13
Польща оголосить рекордний штраф за будівництво "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Справу проти "Газпрому" порушили в 2018 році

Антимонопольний комітет Польщі у п'ятницю, 8 листопада, оголосить штраф російській компанії "Газпром" та ще ряду організацій, які займаються будівництвом "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biznesalert.

Як повідомляється, справа проти "Газпрому" та ще 5 міжнародних організацій, які причетні до будівництва трубопроводу "Північний потік-2", була відкрита Антимонопольним комітетом Польщі у травні 2018 року.

Зазначається, що сьогодні під час прес-конференції о 12:00 польський антимонопольний регулятор оголосить "найбільший штраф у своїй історії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький Бундестаг хоче пом'якшити газову директиву Євросоюзу щодо трубопроводу "Північний потік-2". Однак під час голосування у четвер, 7 листопада, Бундестаг не зміг ухвалити потрібний законопроект. Ідею пом'якшення директиви підтримали 133 депутат з 355 необхідних. Засідання закрили і перенесли на 8 листопада.

Крім того, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка заявив, що незважаючи на дії уряду Німеччини, Україна, Польща, а також країни Балтії знайдуть способи заблокувати будівництво "Північного потоку-2".

До цього перший заступник держсекретаря США Джон Салліван повідомив, що Вашингтон буде допомагати Україні з зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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